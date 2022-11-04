Довгоочікувані тижневі канікули для тернопільських школярів добігають кінця. Тож діти мають продовжити освітній процес.

Та чи повернуться учні у школи або ж перейдуть на дистанційне навчання? Коли стартуватиме опалювальний період у закладах освіти міста та області – дізнавалися журналісти “20 хвилин”.

Все йде за планом

Зі слів заступниці начальника освіти і науки Тернопільської міськради Ірини Сум, осінні канікули, як і планували, триватимуть тиждень. Тож все без змін.

– З сьомого листопада ми будемо відновлювати освітній процес у школах Тернополя. Все нормально. У понеділок вчителі та директори очікуватимуть своїх учнів у школі. Ніяких змін і ніякої дистанційки поки що не буде. Ми налаштовані на очне навчання, – розповідає пані Ірина.

Щодо навчальних закладів Тернопільщини, то там ситуація трохи інша. Враховуючи, що рішення про канікули у школі приймає кожна громада окремо, то і відновлювати процес треба буде не у всіх навчальних закладах.

– Дійсно, у нас учні не всіх шкіл Тернопільщини пішли на осінні канікули. Деякі навчалися цей тиждень, деякі відпочивали. Але з понеділка всі на навчання. Ми не плануємо дистанційку, учні навчатимуться очно, – каже директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

Коли чекати на опалення?

Днями Тернопільська міськрада та Тернопільська військова адміністрація анонсували початок опалювального періоду як у житлових будинках, так і навчальних закладах. Про те, що батареї у школах вже теплі, підтвердила заступниця начальника освіти і науки Тернопільської міськради Ірина Сум.

– Так, ми сьогодні, четвертого листопада, вже увімкнули опалення у школах. Будівлі прогріють. Тож діти не будуть навчатися у холодних приміщеннях. Сподіваємося, проблем з опаленням не буде, і до зимових канікул учні будуть навчатися у комфортних умовах, – каже вона.

А як ситуація з опаленням в навчальних закладах усієї області?

– У садочках опалювальний період вже триває. Школи області отримають тепло вже цієї неділі, шостого листопада. Тобто діти прийдуть у понеділок і буде більш-менш тепло, – обіцяє Ольга Хома.

У розділі про повітряно-температурний режим Санітарного регламенту зазначається, у школах мають дотримуватися встановленого температурного режиму.

Так, у класних кімнатах температура має бути приблизно 17–20 °C. У спортзалі трохи нижче – 15–17 °C. Не менше 19–23 °C температура повинна бути у роздягальнях спортзалу, а у душових взагалі не нижче 25 °C. Що стосується вбиралень, то оптимальною вважають температуру 17–21 °C.

В актовому залі необхідно дотримувати температурного режиму 17–20 °C, у бібліотеці 16–18 °C, медичних кабінетах 21–23 °C, а у вестибюлі, гардеробі 16–19 °C.

А ось відносна вологість повітря має становити 40–60 %.