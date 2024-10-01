Як правильно робити осінню обробка саду мідним купоросом

Осінь – час підготовки саду до зимового спокою та захисту від хвороб. Одним з найефективніших і найдоступніших засобів для цього є мідний купорос. Цей препарат вже багато років довіряють садівники по всьому світу.
Давайте розберемося, чому мідний купорос так важливий восени і як правильно його використовувати.
Що таке мідний купорос і чому він такий ефективний?
Мідний купорос, або сульфат міді, – це кристалічна речовина яскраво-синього кольору. Вона містить мідь, яка є важливим елементом для рослин, і має сильні фунгіцидні властивості, тобто здатна ефективно боротися з грибковими захворюваннями.
Чому мідний купорос такий необхідний восени?
Профілактика хвороб: Грибкові спори зимують на опалому листі, гілках та в ґрунті. Обробка мідним купоросом восени допомагає знищити ці спори і запобігти розвитку хвороб навесні.
Загоєння ран: Осіння обробка мідним купоросом допомагає загоїти рани на корі дерев, які могли з’явитися влітку через шкідників або механічних пошкоджень.
Збільшення імунітету рослин: Мідь стимулює імунну систему рослин, що допомагає їм краще протистояти різним захворюванням.
Як правильно використовувати мідний купорос восени?
Для обробки саду восени використовують слабкий розчин мідного купоросу (0,3-1%). Перед застосуванням обов’язково прочитайте інструкцію на упаковці препарату.
Процедура обробки:
Приготування розчину: Розчиніть необхідну кількість мідного купоросу в теплій воді, ретельно перемішайте і процідіть.
Обприскування: Обприскайте розчином стовбури дерев, скелетні гілки, опале листя та ґрунт навколо рослин. Особливу увагу приділіть місцям з пошкодженою корою.
Час обробки: Оптимальний час для обробки – пізня осінь, після опадіння листя.
Важливо!
Не обприскуйте мідним купоросом квітучі рослини і молоді пагони.
Обов’язково дотримуйтесь заходів безпеки: працюйте в рукавичках і захисних окулярах.
Після обробки ретельно вимийте руки з милом.
Переваги використання мідного купоросу
Ефективність: Мідний купорос є одним з найефективніших засобів для боротьби з грибковими захворюваннями.
Доступність: Препарат можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині.
Довготривала дія: Мідь, що міститься в препараті, поступово вивільняється і тривалий час захищає рослини від хвороб.
Осіння обробка саду мідним купоросом – це невід’ємна частина догляду за рослинами. Цей простий і доступний засіб допоможе вам зберегти здоров’я вашого саду і забезпечити багатий урожай в наступному році.