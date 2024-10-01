Як правильно робити осінню обробка саду мідним купоросом

Осінь – час підготовки саду до зимового спокою та захисту від хвороб. Одним з найефективніших і найдоступніших засобів для цього є мідний купорос. Цей препарат вже багато років довіряють садівники по всьому світу.

Давайте розберемося, чому мідний купорос так важливий восени і як правильно його використовувати.

Що таке мідний купорос і чому він такий ефективний?

Мідний купорос, або сульфат міді, – це кристалічна речовина яскраво-синього кольору. Вона містить мідь, яка є важливим елементом для рослин, і має сильні фунгіцидні властивості, тобто здатна ефективно боротися з грибковими захворюваннями.

Чому мідний купорос такий необхідний восени?

Профілактика хвороб: Грибкові спори зимують на опалому листі, гілках та в ґрунті. Обробка мідним купоросом восени допомагає знищити ці спори і запобігти розвитку хвороб навесні.

Загоєння ран: Осіння обробка мідним купоросом допомагає загоїти рани на корі дерев, які могли з’явитися влітку через шкідників або механічних пошкоджень.

Збільшення імунітету рослин: Мідь стимулює імунну систему рослин, що допомагає їм краще протистояти різним захворюванням.

Як правильно використовувати мідний купорос восени?

Для обробки саду восени використовують слабкий розчин мідного купоросу (0,3-1%). Перед застосуванням обов’язково прочитайте інструкцію на упаковці препарату.

Процедура обробки:

Приготування розчину: Розчиніть необхідну кількість мідного купоросу в теплій воді, ретельно перемішайте і процідіть.

Обприскування: Обприскайте розчином стовбури дерев, скелетні гілки, опале листя та ґрунт навколо рослин. Особливу увагу приділіть місцям з пошкодженою корою.

Час обробки: Оптимальний час для обробки – пізня осінь, після опадіння листя.

Важливо!

Не обприскуйте мідним купоросом квітучі рослини і молоді пагони.

Обов’язково дотримуйтесь заходів безпеки: працюйте в рукавичках і захисних окулярах.

Після обробки ретельно вимийте руки з милом.

Переваги використання мідного купоросу

Ефективність: Мідний купорос є одним з найефективніших засобів для боротьби з грибковими захворюваннями.

Доступність: Препарат можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині.

Довготривала дія: Мідь, що міститься в препараті, поступово вивільняється і тривалий час захищає рослини від хвороб.

Осіння обробка саду мідним купоросом – це невід’ємна частина догляду за рослинами. Цей простий і доступний засіб допоможе вам зберегти здоров’я вашого саду і забезпечити багатий урожай в наступному році.