Під час купівлі вживаного авто майбутній власник насамперед звертає увагу на стан мотора, КПП, досліджує дефекти кузова, ходової. Але уваги потребує й автомобільна акустика. Від її стану залежать і майбутні вкладення в автомобіль. Розглянемо, як правильно перевірити автоакустику, до чого потрібно бути прискіпливим, а що ніяк не впливатиме на якість звуку в майбутньому.

Інструменти для тесту

Головний інструмент для перевірки акустики в авто — це ваші вуха. Перевірка приладами просто не має сенсу, бо якісний звук важливіше за показники опору, амплітуди тощо.

Також підготуйте звукові файли високої якості. Це може бути компакт-диск або флешка із записом музики у форматі WAV, адже стиснуті файли формату MP3 можуть втрачати до 90% глибини звуку, що був записаний в студії. Також можна використовувати потокові сервіси високої якості: Spotify HiFi або Apple Music HD. Але не використовуйте Bluetooth для підключення до автомобільної системи, найкращим вибором буде підключення через USB або 3,5 мм mini-Jack.

Музику будемо слухати у двох сценаріях: з мотором на холостих обертах та в русі.

Покрокове тестування

Під час перевірки має значення кожна деталь.

Зверніть увагу на частоти звуку. Прислухайтеся спочатку до низьких, потім до середніх і високих частот. Будь-яка частота має відтворюватися з максимальними деталями. Використовуйте для цього спочатку інструментальні композиції, а потім окремо треки з вокалом. Послухайте музику на різних рівнях гучності. Частоти мають звучати однаково, незалежно від того, чи тихо грає музика, чи гучно. Звісно в межах розумного, не можна вимагати від бюджетної аудіосистеми концертного звучання. Також зверніть увагу на вібрації, дзижчання панелі або карт дверей. Якщо вони присутні, це поганий знак, що свідчить про розбовтаність цих елементів салону. Дослідіть аудіопостановку в авто. Послухайте музику на різних рівнях гучності окремо на кожному сидінні автівки. Звук має бути однаковий як спереду, так і позаду, як зліва, так і справа. Ідеально, якщо ви можете закрити очі (тільки не під час руху) та почути кожен окремий інструмент та уявити, де на сцені стоїть музикант, що на ньому грає.

Перевірка магнітоли

Перевірте, чи працюють усі перемикачі та кнопки на магнітолі або штатному головному пристрої. Також зверніть увагу, чи немає глюків програмного забезпечення, чи програються всі передбачені формати файлів, як працює радіо. Окремо перевірте працездатність усіх перемикачів на рульовому колесі, якщо вони передбачені заводом-виробником.