Під час купівлі вживаного авто майбутній власник насамперед звертає увагу на стан мотора, КПП, досліджує дефекти кузова, ходової. Але уваги потребує й автомобільна акустика. Від її стану залежать і майбутні вкладення в автомобіль. Розглянемо, як правильно перевірити автоакустику, до чого потрібно бути прискіпливим, а що ніяк не впливатиме на якість звуку в майбутньому.
Головний інструмент для перевірки акустики в авто — це ваші вуха. Перевірка приладами просто не має сенсу, бо якісний звук важливіше за показники опору, амплітуди тощо.
Також підготуйте звукові файли високої якості. Це може бути компакт-диск або флешка із записом музики у форматі WAV, адже стиснуті файли формату MP3 можуть втрачати до 90% глибини звуку, що був записаний в студії. Також можна використовувати потокові сервіси високої якості: Spotify HiFi або Apple Music HD. Але не використовуйте Bluetooth для підключення до автомобільної системи, найкращим вибором буде підключення через USB або 3,5 мм mini-Jack.
Музику будемо слухати у двох сценаріях: з мотором на холостих обертах та в русі.
Під час перевірки має значення кожна деталь.
Перевірте, чи працюють усі перемикачі та кнопки на магнітолі або штатному головному пристрої. Також зверніть увагу, чи немає глюків програмного забезпечення, чи програються всі передбачені формати файлів, як працює радіо. Окремо перевірте працездатність усіх перемикачів на рульовому колесі, якщо вони передбачені заводом-виробником.