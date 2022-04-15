У такий нелегкий для нашої держави час Тернопіль став надійним тилом України, як на інформаційному, так і на економічному фронті. Про те, що змінилося у роботі місцевих підприємців та як працює сфера маркетингу у воєнний час, говоримо із очільником рекламної агенції «Маркетингові технології ПБС» Михайлом Тимошиком.

Пане Михайле, розкажіть, як розвивається Ваш бізнес у період війни чи вдалося налагодити звичний процес роботи?

Зараз дуже важливо, щоб підприємці продовжували працювати, сплачували податки та забезпечували економіку країни. Для нашої області випала важлива місія – допомагати тим регіонам, де точаться активні бойові дії, тримати економічний тил, й тим самим підтримати нашу армію.

Звісно, що війна внесла свої корективи і у роботу нашої рекламної агенції. Проте, ми продовжуємо працювати, виплачуємо заробітну плату працівникам та сплачуємо податки.

Чи відчуває Ваш бізнес допомогу місцевої влади?

Влада, на скільки це можливо зараз, намагається забезпечити для бізнесу максимум можливостей для того, щоб він працював. Зокрема, Тернопільська міська рада, для того, щоб покращити становище малого та середнього бізнесу і дати можливість підприємцям надалі працювати, тимчасово скасувала орендну плату за комунальні приміщення для підприємців.

Також, у місті та області готові надати, в межах компетенцій, що належать до органів місцевого самоврядування, цілий ряд пільг для тих підприємств, які переїжджають в нашу область із регіонів де ведуться бойові дії.

Що зараз розміщуєте на своїх площинах?

З нашої власної ініціативи зараз на усіх рекламних конструкціях, біл-бордах та сіті-лайтах, які використовуємо у Тернополі, області та вздовж автомобільних доріг Тернопільщини (понад 200 площин), розміщено соціальну рекламу. Це і підтримка наших Героїв, котрі тримають Маріуполь, слова підтримки ЗСУ та волонтерам, цитати з Біблії. Також, на звернення волонтерів та родичів воїнів, безкоштовно надаємо площини для розміщення, щоб кожен з нас зберіг в пам’яті тих, хто віддав власне життя захищаючи нашу державу від ворога.

До слова, багато соціальних сюжетів та постерів для розміщення надають у Тернопільській міській раді, Тернопільській обласній раді та Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Хочеться щиро подякувати Сергію Надалу, Михайлу Головку та Володимиру Трушу за велику підтримку.

Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава!