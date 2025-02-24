Як перемогти дротяника: секрети та поради

Дротяник – це личинка жука-ковалика, яка живе під землею і харчується корінням і бульбами овочевих культур.
Розповімо вам, як боротися з дротяником на городі різними способами і як запобігти його появі.
Боротьба з дротяником на городі має бути комплексною та включати такі заходи.
Агротехнічні
Це включає глибоке перекопування ґрунту навесні та восени, дотримання сівозміни, висівання сидератів і рослин-відлякувачів, збирання бур’янів та залишків врожаю.
Механічні
Це включає використання пасток із картоплі, моркви або інших овочів, проткнутих шпажками або дротом.
Пастки потрібно закопувати в землю на глибину 10-15 см і перевіряти кожні 2-3 дні, виймаючи та знищуючи заражені шматки.
Хімічні
Це включає обробку посадкового матеріалу та ґрунту спеціальними препаратами від дротяника, такими як «Анти-медведка», «Проватокс», «Рембек», «Престиж» та інші.
Застосовувати їх потрібно згідно з інструкцією, дотримуючись дозування та заходів безпеки.
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