24.02.2025 19:04

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплата газети

Як перемогти дротяника: секрети та поради

Дротяник може заподіяти велику шкоду врожаю, тому його потрібно виявляти та знищувати вчасно.

24.02.2025

Ірина Нова

76

Поради і розваги, Сад і город

Поширити:

Дротяник – це личинка жука-ковалика, яка живе під землею і харчується корінням і бульбами овочевих культур.

Розповімо вам, як боротися з дротяником на городі різними способами і як запобігти його появі.

Способи боротьби з дротяником на городі

Боротьба з дротяником на городі має бути комплексною та включати такі заходи.

Агротехнічні

Це включає глибоке перекопування ґрунту навесні та восени, дотримання сівозміни, висівання сидератів і рослин-відлякувачів, збирання бур’янів та залишків врожаю.

Механічні

Це включає використання пасток із картоплі, моркви або інших овочів, проткнутих шпажками або дротом.

Пастки потрібно закопувати в землю на глибину 10-15 см і перевіряти кожні 2-3 дні, виймаючи та знищуючи заражені шматки.

Хімічні

Це включає обробку посадкового матеріалу та ґрунту спеціальними препаратами від дротяника, такими як «Анти-медведка», «Проватокс», «Рембек», «Престиж» та інші.

Застосовувати їх потрібно згідно з інструкцією, дотримуючись дозування та заходів безпеки.

Як попередити появу дротяника на городі

  • Щоб не допустити розмноження дротяника на городі, потрібно дотримуватися наступних правил.
  • Вибирати для посадки здоровий та якісний посадковий матеріал, не заражений личинками.
  • Правильно обробляти ґрунт перед посадкою, додаючи до нього перегній, компост чи інші органічні добрива.
  • Правильно поливати і підживлювати рослини, не допускаючи перезволоження або пересихання ґрунту.
  • Правильно збирати врожай та очищати город від плодів та рослинних решток.
  • Правильно зберігати врожай у чистих та сухих приміщеннях, перевіряючи його на наявність ушкоджень.
  • Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете захистити свій город від дротяника та зберегти свій урожай у цілості та безпеці.

Чим треба обов’язково обробити сад до розпускання бруньок та чому це вкрай важливо

Теги: дача, боротьба з шкідниками, корисні паради, дротяник, город

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах