Як перемогти дротяника: секрети та поради

Дротяник – це личинка жука-ковалика, яка живе під землею і харчується корінням і бульбами овочевих культур.

Розповімо вам, як боротися з дротяником на городі різними способами і як запобігти його появі.

Способи боротьби з дротяником на городі

Боротьба з дротяником на городі має бути комплексною та включати такі заходи.

Агротехнічні

Це включає глибоке перекопування ґрунту навесні та восени, дотримання сівозміни, висівання сидератів і рослин-відлякувачів, збирання бур’янів та залишків врожаю.

Механічні

Це включає використання пасток із картоплі, моркви або інших овочів, проткнутих шпажками або дротом.

Пастки потрібно закопувати в землю на глибину 10-15 см і перевіряти кожні 2-3 дні, виймаючи та знищуючи заражені шматки.

Хімічні

Це включає обробку посадкового матеріалу та ґрунту спеціальними препаратами від дротяника, такими як «Анти-медведка», «Проватокс», «Рембек», «Престиж» та інші.

Застосовувати їх потрібно згідно з інструкцією, дотримуючись дозування та заходів безпеки.

Як попередити появу дротяника на городі