Як обробити картоплю від колорадського жука без хімії

Певна категорія дачників та городників скептично дивиться на бабусині або дідусині рецепти боротьби зі шкідниками. Одна з головних проблем – це колорадський жук і за все життя будь-хто, хто вирощував картоплю, хоч раз пробував щось проти шкідника, розповідає Pixelinform.
З’ясуємо, чи можна впоратися з жуком народними способами чи, як кажуть, дачники – без хімії.
Боротьба зі шкідником
Науково доведено, що організм жука мутує та пристосовується навіть до промислових препаратів. Тому настав час зрозуміти, що народні засоби не допоможуть перевести жука, а лише відлякають його не якийсь час. І щоб такий засіб виявився результативним, його потрібно використовувати постійно.
Народні методи
Альтернативні методи
Дачники практикують приманки для жука, які роблять із картоплі, а потім їх знищують.