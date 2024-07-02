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Як обробити картоплю від колорадського жука без хімії

02.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Україна, Сад і город, Цікаво

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Певна категорія дачників та городників скептично дивиться на бабусині або дідусині рецепти боротьби зі шкідниками. Одна з головних проблем – це колорадський жук і за все життя будь-хто, хто вирощував  картоплю, хоч раз пробував щось проти шкідника, розповідає Pixelinform.

З’ясуємо, чи можна впоратися з жуком народними способами чи, як кажуть, дачники – без хімії.

Боротьба зі шкідником

Науково доведено, що організм жука мутує та пристосовується навіть до промислових препаратів. Тому настав час зрозуміти, що народні засоби не допоможуть перевести жука, а лише відлякають його не якийсь час. І щоб такий засіб виявився результативним, його потрібно використовувати постійно.

Народні методи

  1. Можна припудрити посадки деревною золою. Вважається дієвим способом, якщо проводити двічі на тиждень до початку цвітіння  картоплі, а потім не рідше ніж один раз на місяць після цвітіння.
  2. З тим самим успіхом використовується гірчичний порошок. З нього готують розчин (100 гр на 10 л води), настоюють добу та обприскують посадки.
  3. Використовується настій із чистотілу, полину, хвоща, кульбаби, далматської ромашки. Їх заливають окропом, і за кілька годин обприскують  картоплю. Інтервал 1 раз на тиждень.
  4. Гострий перець використовується для приготування відвару (50 г свіжих або 25 г сухих стручків гострого перцю подрібнюють, заливають 1 л води та кип’ятять 10 хвилин). Потім відвар проціджують, додають 5 л води, 30 г дьогтьового мила і приступають до обробки.

Альтернативні методи

Дачники практикують приманки для жука, які роблять із  картоплі, а потім їх знищують.

Джерело: Pixelinform

Теги: боротьба з шкідниками, картопля, город, дача, колорадський жук, жуки на бараболі

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