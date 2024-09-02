Як обрізати малину після збору врожаю: 90% дачників роблять це неправильно

Малину потрібно обрізати перед зимівлею, інакше ягода дичавіє, дрібнішає і її стає менше. Садівники радять робити це відразу після збору врожаю. Як правильно обрізати малину, щоб збільшити врожайність наступного року, розповідає УНІАН.
Точних календарних термінів для цього немає – найкраще орієнтуватися на сам чагарник. Відплодоносив – можна обрізати.
Якщо йдеться про садову малину, то це можна робити вже наприкінці серпня-початку вересня. Малина ремонтантна дає врожай ще й восени, тому з нею краще не поспішати.
Обрізка малини після того, як урожай уже зібрано, потрібна для того, щоб прорідити кущі – так вони отримають більше повітря, світла і живлення. Це знижує ризик розвитку хвороб і нашестя шкідників, а рослина спрямує свої сили на молоді та сильні пагони, а не на підтримку слабких і хворих. Таким чином вдасться збільшити врожай.
Міцні молоді пагони нижче метра потрібно залишити.