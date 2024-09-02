Як обрізати малину після збору врожаю: 90% дачників роблять це неправильно

Малину потрібно обрізати перед зимівлею, інакше ягода дичавіє, дрібнішає і її стає менше. Садівники радять робити це відразу після збору врожаю. Як правильно обрізати малину, щоб збільшити врожайність наступного року, розповідає УНІАН.

Коли потрібно обрізати малину після збору врожаю

Точних календарних термінів для цього немає – найкраще орієнтуватися на сам чагарник. Відплодоносив – можна обрізати.

Якщо йдеться про садову малину, то це можна робити вже наприкінці серпня-початку вересня. Малина ремонтантна дає врожай ще й восени, тому з нею краще не поспішати.

Як обрізати малину після збору врожаю

Обрізка малини після того, як урожай уже зібрано, потрібна для того, щоб прорідити кущі – так вони отримають більше повітря, світла і живлення. Це знижує ризик розвитку хвороб і нашестя шкідників, а рослина спрямує свої сили на молоді та сильні пагони, а не на підтримку слабких і хворих. Таким чином вдасться збільшити врожай.

Як обрізати малину правильно:

спочатку потрібно видалити торішні пагони (вони коричневого кольору) – вони більше не будуть плодоносити, тому їх зрізають біля основи куща;

потім слід вкоротити молоді зелені пагони вище метра – зрізати верхівки;

у фіналі потрібно вирізати тонкі та слабкі молоді пагони нижче метра, а також бічну поросль.

Міцні молоді пагони нижче метра потрібно залишити.