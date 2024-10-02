Як добратися з Тернополя до Любліна: маршрут через Львів

Плануєте поїздку з Тернополя до Любліна і шукаєте найкращий маршрут? Існує кілька варіантів, але найбільш популярний та зручний — через Львів. Ось детальна інформація, яка допоможе організувати вашу подорож.
фото з сайту interlatp.com
Найбільш оптимальний спосіб дістатися до Любліна — це спершу вирушити до Львова, а потім скористатися автобусом або поїздом до Любліна. З Тернополя до Львова регулярно курсують автобуси, а також є можливість скористатися залізничним транспортом. Відстань між Тернополем і Львовом становить близько 130 км, і час у дорозі займе приблизно 2-3 години.
Вже у Львові вам буде легко знайти зручне транспортне сполучення до Любліна. Регулярні автобуси прямують за маршрутом Львів — Люблін і дозволять комфортно доїхати до місця призначення. Для замовлення квитків на цей маршрут рекомендуємо скористатися сайтом InterLatp, де ви знайдете актуальний розклад і можливість придбати квитки заздалегідь. Це дозволить уникнути неприємностей з відсутністю місць у день відправлення.
Подорож з Тернополя до Любліна через Львів — це зручний і доступний варіант, який дозволяє комфортно дістатися до місця призначення.