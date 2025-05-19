Ягоди будуть солодкими та великими: чим підживити полуницю для кращого врожаю

Полуниця – це неймовірно смачна весняна та літня ягода, але для того, аби насолодитися її свіжістю та солодкістю, дачникам спершу потрібно неабияк постаратися, пише 24 Канал.

Вирощування полуниці може стати тим ще викликом для садівників – адже ягоди потребують чимало догляду. Їх потрібно захистити від шкідників, хвороб, бур’янів та, звісно ж, вчасно підживлювати.

Чим підживити полуницю під час цвітіння?

Одне з найбільш ефективних і практично класичних підживлень – це нітрофоска. На одне відро води потрібно додати всього столову ложку засобу. Повністю розчиніть добриво, а вже тоді використовуйте воду для поливу кущів. Так можна забезпечити рослини потрібною кількістю калію, фосфору та азоту.

Ці поживні речовини відповідають за цвітіння, ріст та, звісно ж, за урожай. Також для того, аби забезпечити полуницю поживними мікроелементами, часто використовують і борну кислоту. Та з цим засобом варто бути досить обережними, адже вона може накопичуватися у ягодах та є канцерогеном.

Якщо ви все ж вирішили використати таку підгодівлю, потрібно розвести чайну ложку засобу у відрі теплої води та полити кущі під корінь.

Вам зовсім необов’язково купувати магазинні засоби для того, аби отримати гарний урожай – насправді народні методи можуть виявитися не менш ефективними. Зокрема, хорошим добривом є попіл – він наситить полуницю фосфором та калієм. Під кожен кущ потрібно всипати жменю засобу, рівномірно поливаючи ґрунт. Після цього полийте полуницю.

Часто для підживлення полуниці використовують і такий дещо незвичний продукт як дріжджі. Вони використовуються так: 200 грамів продукту потрібно повністю розчинити у відрі води та поливати рослини. Можна поєднувати таке добриво із попелом.

Як збільшити урожай полуниці?

Для того, аби отримати значно більше ягід, потрібно передусім розібратися з головним шкідником на грядці – суничним довгоносиком. Він може псувати не тільки ягоди, але й квіти. Для того, аби знищити його, потрібно взяти 100 грамів гірчиці та стільки ж господарського мила, а тоді залити цю суміш 5 літрами води й довести до кипіння.

Після того, як відвар охолоне, процідіть його та використайте для обприскування кущів.

Для підживлення радять використовувати органіку – окрім вже згаданого попелу, корисними будуть також компост та перегній. Та азотисті добрива вносять тільки весною, а ось калійно-фосфатні будуть користі і влітку, і навесні.

Але одна з найважливіших порад, про яку точно не варто забувати – у спекотну погоду полуниця потребує чимало поливу, інакше ягоди будуть дрібні та кислі.