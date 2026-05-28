Запрошують на спільну молитву за загиблими Героями

Вишнева Галина

В останню п’ятницю травня тернополяни зберуться на спільний молебень в межах акції пам’яті «Світло молитви в темряві війни».

 

Поминальна панахида відбудеться 29 травня у парку Тараса Шевченка біля Дзвону пам’яті та Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України». Захід розпочнеться о 9:00 відразу після загальнонаціональної хвилини мовчання.

За традицією, яка склалась у місті, під час панахиди поіменно згадуватимуть Героїв, які загинули за час російсько-української війни в місяці травні, починаючи з 2014-го року. Після кожного прізвища лунатиме Дзвін пам’яті як знак поваги та вдячності за мужність і самопожертву захисників.

