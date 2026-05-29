Юні академіки з Тернопільщини здобули 21 призове місце

Цьогоріч Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України відзначив 33-річчя та залишається головним інтелектуальним змаганням держави для учнів 9–11 класів, які захоплюються наукою, здійснюють власні дослідження та презентують результати своєї наукової діяльності.

Тернопільське обласне відділення МАН України на конкурсі представляла потужна команда із 46 учнів закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти. До складу делегації увійшли учасники Бучацької, Гусятинської, Заліщицької, Збаразької, Зборівської, Кременецької, Лановецької, Підволочиської, Теребовлянської, Шумської філій, а також Копичинецького та міського відділень МАН України.

За результатами фінального етапу конкурсу 21 учень Тернопільщини здобув призові місця: дипломи І ступеня вибороли 3 учні, дипломи ІІ ступеня – 8 учнів, а дипломи ІІІ ступеня – 10 учнів. Такий результат є яскравим свідченням високого рівня підготовки юних науковців області, їхньої наполегливості, творчого потенціалу та прагнення до наукового пошуку.

Як зазначила директорка обласного відділення МАН Олександра Мигайчук: «Участь у конкурсі-захисті – це не лише можливість представити власні наукові напрацювання, а й важливий крок до формування майбутньої інтелектуальної еліти України».

Щиро вітаємо переможців та призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН України, їхніх педагогів, наукових керівників і батьків! Бажаємо юним дослідникам нових відкриттів, невичерпного натхнення, сміливих ідей і подальших перемог на науковій ниві!