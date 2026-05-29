Збаражанка Аліна Литвин виборола «срібло» чемпіонату світу з жиму лежачи

15-річна спортсменка здобула срібну нагороду у Варшаві

29.05.2026

Яровий Роман

Новини, Спорт

Віталій Гуголь та Аліна Литвин
Юна спортсменка із Збаража Аліна Литвин гідно представила Україну на міжнародній арені та стала призеркою чемпіонату світу з класичного жиму лежачи.

Про спортивне досягнення повідомили у Збаразькій міській раді.

Чемпіонат світу з класичного жиму лежачи серед молодших юніорок стартував 22 травня у Варшаві.

У престижних міжнародних змаганнях беруть участь близько 1300 найсильніших атлетів із 50 країн світу.

🥈 15-річна Аліна Литвин виборола срібну медаль, продемонструвавши високий рівень підготовки та спортивний характер.

Особистий рекорд і внесок у командний результат України

У фіналі змагань збаражанка підняла штангу вагою 85 кілограмів.

Цей результат став для спортсменки особистим рекордом та водночас посилив позиції національної збірної юніорок України у боротьбі за командне лідерство.

Вітання спортсменці та тренеру

У Збаразькій міській раді привітали Аліну Литвин та її наставника Віталія Гуголя з вагомим спортивним досягненням.

Молодій спортсменці побажали сили, натхнення та нових перемог на міжнародних аренах.

💙💛 Вітаємо Аліну з блискучим результатом та бажаємо нових спортивних вершин!

Джерело: Збаразька міська рада

