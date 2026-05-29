Помер відомий акушер-гінеколог з Тернопільщини Юрій Чучман

Медична спільнота Тернопільщини зазнала важкої втрати. Відійшов у вічність акушер-гінеколог Бережанської центральної міської лікарні Юрій Михайлович Чучман — лікар, який присвятив життя служінню людям та допомозі новому життю з’являтися на світ.

Про сумну звістку повідомили у КНП «Бережанська центральна міська лікарня».

Юрій Чучман багато років працював у сфері охорони здоров’я Бережанщини та залишив по собі добру пам’ять як висококваліфікований фахівець і відданий своїй справі медик.

Колеги згадують його як людину великого серця, професіонала та щирого прихильника своєї професії.

Упродовж десятиліть роботи лікар допоміг народитися не одному поколінню жителів краю.

Пацієнтки цінували Юрія Михайловича за професіоналізм, мудрість, підтримку та людяність, уважне ставлення та світлу та доброзичливу енергетику.

Серед колег він користувався заслуженою повагою та авторитетом.

У Бережанській лікарні висловили співчуття

Адміністрація та колектив Бережанської центральної міської лікарні висловили щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав та поважав покійного медика.

Світлий спомин про Юрія Чучмана, який віддав життя медицині та людям, назавжди залишиться у серцях вдячних пацієнтів та в історії медичного закладу.

🕯️ Світла пам’ять Юрію Михайловичу.