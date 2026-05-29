Юні мотоциклісти створюють проблеми

У селі Куряни Нараївської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх мотоциклістів. Автопригоду в неділю, 24 травня, зареєстрували працівники Бережанського відділу поліції. Внаслідок лобового зіткнення двох двоколісних транспортних засобів обоє юних кермувальників отримали серйозні травми.

За попередніми даними слідства, місцевий житель 2011 року народження, перебуваючи за кермом мотоцикла Mustang, суттєво перевищив безпечну швидкість руху. Підліток не впорався з керуванням на складній ділянці дороги, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в інший мотоцикл марки Mustang МТ 250 9R. Як з’ясували правоохоронці, зустрічним транспортним засобом керував одноліток винуватця аварії.

Внаслідок потужного удару обох водіїв із тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості бригада екстреної медичної допомоги невідкладно госпіталізувала до найближчої лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала наслідки ДТП та вилучила транспортні засоби, тривають перевірки.

А у Тернополі 17-річний мотоцикліст врізався у «швидку». Аварія трапилася 15 травня близько 10 год. на дамбі Тернопільського ставу. Підліток на Kawasaki врізався у спецавтомобіль.

За попередньою інформацією правоохоронців, автомобіль Citroen Jumper рухався з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною. Водій спецтранспорту зупинився у лівій смузі для виконання маневру розвороту. У цей момент позаду рухався 17-річний тернополянин на мотоциклі Kawasaki Z900. Юнак не дотримався безпечної дистанції та врізався у задню частину автомобіля медиків.

Унаслідок зіткнення неповнолітній мотоцикліст отримав травми різного ступеня тяжкості. На місце події прибув інший екіпаж «швидкої допомоги». Після огляду та надання медичної допомоги хлопця відпустили на амбулаторне лікування. Загрози його життю немає.

Правоохоронці встановлюють усі деталі аварії. Зокрема, чи мав підліток посвідчення водія категорії А, адже керування мотоциклами такої потужності дозволене лише з 18 років.