У Тернополі під колеса BMW потрапила 52-річна жінка

У Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та легкового автомобіля. Унаслідок аварії травмувалася місцева жителька 1974 року народження.

ДТП трапилася 27 травня близько 14:40.

На місце події оперативно виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.\

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля BMW 328I, який рухався вулицею Шептицького у напрямку села Петриків, допустив наїзд на пішохідку.

У поліції повідомили, що жінка в момент аварії перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Потерпілу госпіталізували

На місце ДТП прибули медики.

Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала тернополянку з тілесними ушкодженнями до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу.

Поліція встановлює обставини аварії

Для перевірки можливого алкогольного сп’яніння у водія BMW правоохоронці відібрали зразки крові для лабораторного дослідження.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини та технічні причини дорожньо-транспортної пригоди.