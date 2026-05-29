У Чорткові вшанують пам’ять Героя України Сергія Кульчицького

У Чорткові 29 травня відбудеться поминальна панахида з нагоди 12-х роковин загибелі Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького.
До спільної молитви та вшанування пам’яті військового запрошують жителів громади та всіх охочих.\
Поминальне богослужіння розпочнеться:
📍 м. Чортків, вул. Копичинецька
🕑 29 травня о 14:00
Учасники заходу матимуть можливість згадати та вшанувати людину, яка стала символом мужності та відданості Україні.
Генерал-майор Сергій Кульчицький загинув 29 травня 2014 року під час виконання бойового завдання на сході України.
Його ім’я назавжди вписане в історію боротьби українського народу за свободу та незалежність держави.
Організатори закликають мешканців Чортківської громади долучитися до пам’ятного заходу та спільною молитвою віддати шану Герою України.
🕯️ Вічна пам’ять Сергію Кульчицькому та всім захисникам України.
Нагадуємо: На Чортківщині триває ідентифікація тіл полеглих Захисників, повернутих під час репатріаційних обмінів.
