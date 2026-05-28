Через негоду дерево впало на житловий будинок у Козівській громаді

На Тернопільщині негода наробила лиха. 27 травня область накрили грози та сильні пориви вітру, які спричинили пошкодження у населених пунктах.

Одним із постраждалих стало село Олесине Козівської громади.

Фото наслідків стихії оприлюднив Ігор Пончко у місцевій спільноті «Що нового в КОЗОВІ?».

На опублікованих світлинах видно, що через сильний вітер дерево впало просто на житловий будинок.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Даних про ліквідацію наслідків поки не оприлюднили

Станом на цей час офіційних повідомлень від громади щодо ліквідації наслідків негоди або обсягів завданих збитків не публікували.

Мешканців області закликають бути обережними під час погіршення погодних умов та уникати перебування поблизу старих дерев і нестійких конструкцій.