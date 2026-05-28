Загинув під час авіаудару: Товстенська громада втратила головного сержанта Арвідса Любасюка

Товстенська громада у скорботі через чергову втрату на війні. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець, командир другого артилерійського взводу, головний сержант Арвідс Любасюк.

Про трагічну звістку повідомили у Чортківській районній військовій адміністрації.

Захисник проживав у селищі Товсте та до останнього подиху боронив свободу й незалежність України.

Серце воїна зупинилося 27 травня 2026 року внаслідок авіаційного удару російських військ поблизу населеного пункту Маломихайлівка Дніпропетровської області.

Арвідс Любасюк виконував бойове завдання у складі свого підрозділу, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові.

Громада висловлює співчуття рідним

Чортківська районна військова адміністрація та мешканці громади висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна.

Інформацію про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково.

🕯️ Вічна пам’ять і слава Герою України.