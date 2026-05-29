На Тернопільщині школу переоблаштовують на житло для переселенців

У селі Киданці Збаразької громади триває реконструкція будівлі колишньої школи під місце тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб. Після завершення робіт тут зможуть проживати 101 людина.

Про це “Суспільному повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

Перебудову здійснюють у межах спільного проєкту благодійного фонду «Посмішка» та Збаразької міської ради.

Фінансування забезпечує Гуманітарний фонд для України (UHF).

У громаді пояснюють, що для створення житла для людей, які втратили домівки через війну, використовують вільні та невикористовувані приміщення.

За словами Романа Полікровського, у Збаразькій громаді нині проживає понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб.

«Ми натрапили на цю програму, маємо приміщення, які не використовуються. Розуміємо, що зараз маємо максимально підтримувати одне одного та створювати умови для людей, які зазнають щоденних загроз», — зазначив міський голова.

Для переселенців житло залишається одним із головних викликів

Переселенець із Херсона Дмитро Крупіца, який нині мешкає у Збаражі, наголошує, що саме питання житла є одним із найгостріших для ВПО.

Особливо складно тим людям, які переїхали без родинної підтримки та не мають близьких у новій громаді.

У Тернопільській області житла очікують понад 1,5 тисячі людей

У фонді «Посмішка» зазначають, що проєкт спрямований на посилення системи підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Особливу увагу приділяють людям похилого віку, особам з інвалідністю та сім’ям із дітьми.

За даними ради з питань ВПО при Тернопільській ОВА, в області зараз проживає понад 63 тисячі переселенців.

Станом на початок 2026 року понад 1,5 тисячі людей потребують тимчасового житла.