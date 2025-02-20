Вистрілив у голову через борг: на Тернопільщині засудили вбивцю

Житель Тернопільщини проведе 11 років за ґратами за замах на вбивство знайомого, якому заборгував майже 100 тисяч доларів.

Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, вирок, винесений судом першої інстанції, підтвердив апеляційний суд.

Розслідування встановило, що в період із 2018 по 2021 рік засуджений отримав від потерпілого 95 600 доларів США на купівлю нежитлових приміщень у Тернополі. Однак, не виконавши обіцяного, вирішив позбутися кредитора.

28 лютого 2023 року нападник зателефонував чоловікові та запросив на зустріч для підписання угоди про купівлю нерухомості. Під час поїздки в авто, сидячи позаду, вистрілив у водія з револьвера. Куля застрягла в потилиці, але поранений зумів самостійно доїхати до лікарні та викликати поліцію.

Зрозумівши, що жертва вижила, нападник залишив автомобіль, сховав зброю та спробував утекти за кордон, найнявши таксі до Берегова. Проте на в’їзді в Закарпатську область його затримали правоохоронці.

Лікарі успішно прооперували потерпілого, а той згодом дав свідчення в суді.

Тернопільський міськрайонний суд визнав стрільця винним у злочинах, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема в замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, незаконному носінні вогнепальної зброї, та призначив йому 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачений оскаржив рішення, проте апеляційний суд залишив вирок без змін. Вирок набув законної сили.