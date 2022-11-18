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Вимкнення світла будуть частішими і тривалішими: до чого слід готуватися тернополянам

18.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Через ракетні обстріли енергетичних об’єктів України цілі мікрорайони нашого міста вже багато годин без світла.

Про те, як діяти у цій ситуації та до чого готуватися, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Я хочу пояснити, що вимкнення світла не залежить ні від мене, ні від міської ради. Графіки енергетики давали, але ви вже самі переконалися, що через нові обстріли вони не діють. Обленерго отримує вказівку від диспетчера «Укренерго» і миттєво вимикає електроенергію. Скажу більше. Ми маємо бути готові, що такі вимкнення будуть частішими і тривалими в часі. Ви розумієте, чому російські терористи це роблять. Але їм не вдасться зламати українців і Україну”, – написав очільник міста.

Якщо у вас немає зараз електроенергії, варто дослухатися до цих рекомендацій:

  • Вимкніть з розеток побутові пристрої, а в першу чергу холодильник, газовий котел, пральну машинку, телевізор та інші прилади. При подачі електроенергії може відбутися різке підвищення напруги.
  • при подачі світла в першу чергу зарядіть мобільні телефони, повербанки, ноутбуки, ліхтарики.
  • майте обов’язково запас води питної і технічної.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Сергій Надал, електропостачання, не буде світла

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