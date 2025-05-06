Використовуйте цей доступний засіб: колорадський жук забуде дорогу до грядки з картоплею

Щоб уберегти картоплю від колорадського жука, досвідчені садівники радять садити поруч з нею гірчицю. Проте, це не єдиний спосіб використання цієї рослини, пише ТСН.
Якщо висадити гірчицю біля картопляної грядки, її запах відлякає колорадських жуків, і вони залишать вашу ділянку, не турбуючи картоплю, кажуть експерти.
Проте ви можете навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього вам знадобиться розчин з гірчичного порошку.
Інгредієнти:
Приготування й застосування:
Як бачите все дуже просто. А сам гірчичний порошок доступний і бюджетний засіб.
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