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Використовуйте цей доступний засіб: колорадський жук забуде дорогу до грядки з картоплею

06.05.2025

Ірина Нова

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Поради і розваги, Сад і город

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Щоб уберегти картоплю від колорадського жука, досвідчені садівники радять садити поруч з нею гірчицю. Проте, це не єдиний спосіб використання цієї рослини, пише ТСН

Якщо висадити гірчицю біля картопляної грядки, її запах відлякає колорадських жуків, і вони залишать вашу ділянку, не турбуючи картоплю, кажуть експерти.

Проте ви можете навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього вам знадобиться розчин з гірчичного порошку.

Інгредієнти:

  • 10 л гарячої води;
  • 200 г гірчичного порошку;
  • 5 ст. л. оцту (9%);
  • 50 г натертого господарського мила, щоб суміш довше трималася на листях.

Приготування й застосування:

  • Розведіть гірчичний порошок у воді й дайте настоятися протягом трьох годин.
  • Додайте оцет і господарське мило.
  • Добре перемішайте і обробіть цим розчином картопляні кущі.

Як бачите все дуже просто. А сам гірчичний порошок доступний і бюджетний засіб.

 

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Джерело: ТСН

Теги: город, дача, колорадський жук, боротьба з шкідниками, картопля

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