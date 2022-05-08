Звіт про виконання бюджету громади за перший квартал 2022 року заслухали на засіданні виконкому 4 травня.

За перший квартал 2022 року бюджет Тернопільської громади виконано майже на 99 відсотків. Незважаючи на військовий стан по багатьох показниках вдалося забезпечити виконання плану. Про це розповіла начальник фінансового управління Надія Кучер.

– Починаючи з 24 лютого виконання бюджету відбувалося в умовах воєнного стану, – каже Надія Кучер. – Це відобразилося, як на економіці міста, так і на наповненні дохідної частини бюджету. При плані 675,4 мільйона гривень до бюджету надійшло 668,2 мільйона, в тому числі до загального фонду 644,2 мільйона, до спеціального фонду 24 мільйони. Таким чином виконання бюджету склало 98,9%. Якщо аналізувати власні надходження бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів, то тут теж виконання складає 98,9%. Із запланованих 538,8 мільйона гривень надійшло 532,8 мільйона. Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, то надходження зросли на 70,2 мільйона гривень.

Майже 65,1% дохідної частини загального фонду припадає на податок з доходів фізичних осіб. Значну складову займає також податок на майно, єдиний податок, податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, акцизний податок із ввезеного та виробленого пального в Україні. Так, ПДФО виконано на 101,5% – при плані 326,4 мільйона надійшло 331,2 мільйона. Додатково до плану на 6,6 мільйона надійшло єдиного податку, адмінштрафів – на 215 тисяч гривень, та інших адмінпослуг – на 1,1 мільйона гривень. Недоотримали кошти по акцизному податку в роздрібній торгівлі у розмірі 4,4 мільйона гривень, з ввезеного та виробленого пального – 8,1 мільйона, по податку на нерухомість – 569,8 тисячі, по платі за землю 2 мільйона 250,3 тисячі гривень, по транспортному податку – 114,9 тисячі та по податку на прибуток комунальних підприємств – 2,6 мільйона гривень.

На фінансування галузей у першому кварталі цього року спрямували 563,3 мільйона гривень. Майже 66,8 % всіх доходів бюджету було спрямовано на виплату зарплати та оплату енергоносіїв – 319,9 та 62,1 мільйона, відповідно. Найбільше коштів витрачено на освіту – 350,7 мільйона. На охорону здоров’я – 27,9 мільйона, на культуру – 8,1 мільйона, на соцзахист – 29,1, на ЖКГ – майже 45 мільйонів, на фізкультуру і спорт – 15,4 мільйона.