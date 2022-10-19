15 жовтня в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби серед спортсменів різних вікових груп та ХХVІ Кубок «Вечірній Івано-Франківськ».

Нашу область представляли четверо вихованок обласної ДЮСШ із міста Тернополя, які змагались на дистанції 2 км серед вікових груп до 14 та 16 років. Усі наші дівчата показали добрі результати, повідомляє Федерація легкої атлетики області.

Так, серед учасниць вікової категорії до 14 років Уляна Кулеба виборола срібну нагороду; серед спортсменок до 16 років Мар’яна Тріщук стала бронзовою призеркою, а Софія Ронталюк була шостою. На жаль, ще одну нашу учасницю Ірину Ігнатову, яка боролась з суперницею за друге місце, на фініші було дискваліфіковано. Тренує юних скороходів Ольга Стефанишина.

Також на турнірі в Івано-Франківську в змаганнях серед ветеранів в спортивній ходьбі на 2 км взяв участь майстер спорту, тернополянин Тарас Козлюк, який здобув впевнену перемогу.