Вулиці Тернополя продовжують очищувати від незаконної реклами

Демонтаж незаконних рекламних вивісок на вулицях Тернополя продовжують працівники муніципальної поліції.

4 березня постійна робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції, демонтували сім рекламних конструкцій, які розміщені на електроопорах, що на вулицях: Андрія Малишка, Іллі Рєпіна та просп. Степана Бандери.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.12.2022 року №1601 «Про демонтаж рекламних засобів», повідомляють у міській раді.

Робота щодо виконання рішення виконавчого комітету продовжується.