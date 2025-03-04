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Вулиці Тернополя продовжують очищувати від незаконної реклами

04.03.2025

Ірина Нова

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Новини

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Демонтаж незаконних рекламних вивісок на вулицях Тернополя продовжують працівники муніципальної поліції.

4 березня постійна робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції, демонтували сім рекламних конструкцій, які розміщені на електроопорах, що на вулицях: Андрія Малишка, Іллі Рєпіна та просп. Степана Бандери.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.12.2022 року №1601 «Про демонтаж рекламних засобів», повідомляють у міській раді.

Робота щодо виконання рішення виконавчого комітету продовжується.

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Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, новини, демонтаж рекламних вивісок, муніципальна інспекція

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