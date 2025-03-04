У тернопільському парку невідомі розкидали отруту: є випадки загибелі домашніх тварин

У парку Національного відродження в Тернополі невідомі розкидали ковбасу з отрутою. Уже є випадки отруєння і навіть загибелі домашніх собак, які з’їли шматок “ласощів” під час прогулянки.

Про такий випадок розповіла власниця біглів на сторінці “Найкращі біглики Татра і Памір“. У неділю після прогулянки парком отруївся домашній улюбленець тернополянки Памір.

На щастя, тварину вчасно доправили до ветеринара, тож зараз собака проходить лікування.

Як розповів власниці Паміра лікар, подібні випадки непоодинокі. Судячи із симптомів, у якості отрути використали ліки від туберкульозу, які продаються в аптеках.

“Сьогодні ранок у нас розпочався не дуже добре, все почалося ще вчора ввечері. Памір потрапив до клініки через отруєння. Будьте пильними при вигулі ваших песиків!

Вчора ввечері наш пес зʼїв отруту в парку Національного відродження (таблетки від туберкульозу, які запхали в шматки ковбаси).

3 перших симптомів: невелика кількість піни з рота, дезорієнтація, втрата координації, скавуління.

Зі слів ветеринара, це не перший випадок, і саме так проявляється отруєння цими таблетками проти туберкульозу. При появі перших симптомів, потрібно ТЕРМІНОВО звертатися до ветеринара для дезінтоксикаційної терапії. Звертайте увагу на найменші зміни в поведінці ваших хвостиків!”, – написала власниця собаки.

На жаль, цей випадок – не перший. Як повідомила у коментарях користувачка під інком maximalo4.ka, від такої ж отрути загинув її песик.

“Ці кляті мразі також отруїли і мого пса Теді. Сьогодні вночі його паралізувало та почались судоми. О девʼятій ранку відвезли у ветклініку. Після обіду помер”.