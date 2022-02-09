Проєкт «Вуличне радіо», дозволяє розміщувати аудіо-, відеоінформацію в місцях найбільшого скупчення людей, таких як: зупинки громадського транспорту, супермаркети, ринки, автомийки, школи, лікарні тощо. Ми спільно з програмістами розробили спеціальне програмне забезпечення, підібрали комплектуючі та виготовили спеціальне обладнання і підібрали гучномовці.

В сучасних реаліях, коли на сході нашої країни йдуть бойові дії, а ворог стягує військову техніку до наших кордонів, питання організації сучасної системи сповіщення для всіх громад стоїть вкрай гостро. Я, тернополянин Олег Нитка, керівник Українського інформаційного агентства и«Вуличне радіо» хочу поділитися власним досвідом багаторічних розробок та впровадження системи сповіщення у різних містах України.

Обладнання «Вуличного радіо» підключене до центрального сервера і віддалено керується оператором через програмне забезпечення. «Вуличне радіо» транслює музику, новини громади, інформацію від місцевих підприємців, соціальні повідомлення – всю важливу інформацію для жителів міста тощо.

Наша історія розпочалася у далекому 2010-му році. Тоді запрацювало «Вуличне радіо» в Тернополі. У 2011-му ми отримали патент на корисну модель та зареєстрували торгівельну марку «Вуличне радіо». З наступного року почали масштабуватися у різних регіонах України.

У 2013-му ми проаналізували діючу в Україні систему сповіщення, точніше практично повну її відсутність, почали розробляти власне програмне та апаратне забезпечення для того, щоб «Вуличне радіо» стало складовою системи сповіщення у різних регіонах.

Після анексії Криму та окупації східних областей України ми повністю модернізували все обладнання для того, щоб наші розробки були корисними державі для проведення роз’яснювальної роботи серед населення.

Наші зусилля не були марними, і станом на сьогодні наша система відповідає вимогам розробленої та затвердженої постанови Кабінету Міністрів України №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту». Тому система сповіщення “Вуличне радіо” є сучасною, актуальною та дієвою, оскільки доносить до населення інформацію швидко та якісно.

«Вуличне радіо» завжди в пошуках нових ідей та шляхів їх реалізації. З 2019 року «Вуличне радіо» почало працювати і у відеоформаті встановили перші сучасні світлодіодні екрани, які працюють в місті Тернополі на найбільших зупинкових комплексах і інформують людей про рух транспорту постійно, і відображають усі новини міста та бізнесу. Наші партнери бачать наш розвиток – тому сьогодні проєкт «Вуличне радіо» успішно реалізовано в таких містах України: Тернопіль, Старокостянтинів, Чернівці, Кропивницький, Рівне, Умань, Івано-Франківськ, Хмельницький, Біла Церква, Мамаївці тощо.

З приходом пандемії COVID-19 «Вуличне радіо» стало роз’яснювальним інструментом в руках медиків та голів громад. Ми активно ввімкнулися в боротьбу з хворобою і кожних п’ять хвилин транслювали правила поведінки в громадських місцях, повідомлення від МОЗ та місцевих штабів боротьби з коронавірусом.

У 2020-му році ми передали права доступу до «Вуличного радіо» управлінню з надзвичайних ситуацій тих міст, з якими співпрацюємо. Завдяки цьому, управління в будь-який момент може зупинити ефір радіо та запустити необхідне екстрене повідомлення.

Хочу акцентувати увагу на успішній реалізації «Вуличного радіо» в Мамаївській громаді. Керівник громади зуміла побачити вигоду, оскільки населені пункти громади часто віддалені одне від одного, а наша система дозволяє швидко передавати інформацію по всій ОТГ, що допомагає мешканцям швидко реагувати на повідомлення. Тому Мамаївсько-Лужанська об’єднана територіальна громада ще в 2020 році встановила «Вуличне радіо» як в аудіо-, так і у відеоформатах і працює постійно з населенням.

Керівники громад, які користуються нашими послугами, вже мають ряд переваг:

власне радіо, з допомогою якого щоденно доноситься інформація до великої кількості населення, незалежно від географії громади;

сучасну систему сповіщення, яка якісно передає мовлення, а не лише подає звукові сигнали;

громада отримує прибуток від розміщення комерційної реклами.

Ми регулярно презентуємо систему сповіщення «Вуличне радіо» на Всеукраїнських та Міжнародних виставках. Так на останній виставці «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА» ‑ 2021р., були представлені три розробники системи сповіщення : «Вуличне радіо» і ще один представник з України, а третій учасник з сусідньої країни. На сьомому році війни, думаю, нам варто замислитися про безпеку. Чи може будь-яка інша країна контролювати систему сповіщення в Україні, незважаючи навіть на сьогоднішні позитивні стосунки між нашими державами. Тому для нас було важливо створити систему, яка має виключно Українське походження, збирається виключно на Українських підприємствах і розроблене в нашій країні.

Окрім виставок ми презентували нашу розробку в Департаменті цивільного захисту України. Вже з кінця січня 2022 року розпочинаємо інтеграцію із Всеукраїнською системою сповіщення. До кінця 2022 року система сповіщення «Вуличного радіо» має стати невід’ємною складовою загальноукраїнської системи цивільного сповіщення населення.

Якщо Ваша громада хоче створити власне «Вуличне радіо» чи систему сповіщення, враховуючи вищезгадану постанову №733 Кабінету Міністрів, яка зобов’язує до кінця 2023 року всі громади обладнати системами сповіщення, ми готові поділитися власним досвідом, а при потребі забезпечити та виконати всі необхідні роботи. Будь-яку додаткову інформацію ви завжди можете отримати за телефоном (067)340-49-59 – Олег Нитка.

За наступними посиланнями Ви зможете побачити приклади роботи системи сповіщення «Вуличне радіо» як в аудіо так і в відео режимах: