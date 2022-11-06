У цей день прийнято відвідувати церкву та молитися іконі Божої Матері «Всіх скорботних Радість»

У цей день світова спільнота відзначає Всесвітній день без паперу та Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни і збройних конфліктів.

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують день чудотворного образа Богородиці «Всіх скорботних Радість». Ця ікона стала відомою тим, що зцілювала вірян від багатьох хвороб. Також до неї йдуть і ті, хто має багато суму на душі.

6 листопада: яке сьогодні церковне свято

Християни з особливою шаною, повагою та любов’ю звертаються до ікони Божої Матері “Всіх скорботних Радість”. Адже з давніх часів Цариця Небесна вважалася покровителькою нужденних.

На іконі Богоматір зображена у повний зріст та несе на руках немовля. Оточують Діву Марію ангели, а внизу зібрався люд, який страждає від життєвих негараздів та хвороб. Надписи над людьми свідчать про їхні проблеми.

Перше чудотворіння за допомогою святого образу Божої Матері відноситься до 1668 року, коли сестра патріарха Іоакима Євфимія отримала зцілення. Вона довго страждала від рани, що не загоювалася. Якось вона почула жіночий голос, який велів їх йти до Храму Преображення Господнього та попросити священика відслужити молебень перед іконою “Всіх скорботних Радість”. Жінка зробила все, як їй веліли.

Виконавши всі вказівки, Євфимія повністю зцілилася. Ікону з того часу почали називати чудотворною.

У кого сьогодні 6 листопада іменини, як назвати дитину, яка народилася в цей день

6 листопада свої іменини святкують: Панас, Олексій, Геогрій, Іраклій, Іван, Микола, Лаврентій, Петро, Вікторія.

Людям, які народилися в цей день, найбільше підходить камінь аметист. Це ювелірний самоцвіт, що символізує щедрість, щирість, гармонію, відданість. Вважалося, що такі люди відрізняються спокійним та гордим характером.

6 листопада: що не можна робити

Серед наших предків ходило повір’я, що в цей день у людини з’являється надто багато негативних емоцій. Саме тому їх радили приборкувати в собі. Також існували і інші правила:

не варто проявляти злість, гидливість, зарозумілість, гординю, щоб не опинитися в незручному становищі;

не йдіть на необдумані та безглузді ризики;

в цей день варто акуратно поводитися з дзеркалом – якщо воно розіб’ється, чекайте біду.

Потрібно проводити будь-які ворожіння на судженого. Він обов’язково вам покажеться.

Народні прикмети і традиції

Наші предки вірили у найрізноманітніші прикмети, деякі з них дійшли і до нашого часу:

якщо впасти в яму – це означає, що проживеш довге і щасливе життя;

в цей день варто продавати будинок, бо результат угоди буде вдалим;

якщо за вами йде біла собака, значить цілий наступний рік буде щасливим та вдалим;

вивели з дому тарганів – вони не потурбують вас довгий час;

якщо ворони збираються в зграї – чекайте на сильний снігопад.

Традиційно в цей день дівчата сідали прясти і розповідали одна одній страшні історії. Однією з ним була розповідь про душі покійних чоловіків, які прилітають вночі до будинку своїх молодих вдів. Померлий з’являвся у вигляді вогняного змія, що вилітав з комину та розсипався снопом іскор над ним. Потім він перетворювався на горобця, залітав до будинку і ставав коханим, по якому так сумує жінка.