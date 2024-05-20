Вплив канабісу на потомство: дослідження

Коноплі впливають на різні системи організму. Зокрема, репродуктивну функцію чоловіків. Багатьох вчених цікавить, як марихуана здатна вплинути на якість сперми, її кількість. Чи залежить від вживання якість потомства? Одне з останніх досліджень показало, що куріння канабісу здатне:

збільшувати кількість сперматозоїдів;

рухливість сперми.

Проте науковці також довели, що регулярне вживання канабісу призводить до ненормальної будови сперматозоїдів.

Наша стаття створена з ознайомчою метою для осіб старше 18 років. Ми не закликаємо до вживання марихуани.

Вплив марихуани на якість сперми

Вченим дуже цікава шкода та користь марихуани при заплідненні та як саме куріння здатне вплинути на майбутнє потомство. Тому було створено декілька важливих досліджень чоловічої фертильності:

В Данії було проведено дослідження, в якому брало участь 1215 курців. Вживання конопель призводить до збільшення сперми на 30%. Це значний показник.

У клініці запліднення у Массачусетсі було проведено своє дослідження, у якому брало участь майже 700 чоловіків. Учені з’ясували, що курці марихуани частіше за все мають більше сперми. Якщо порівняти з тими, хто ніколи її не вживав.

Дослідження вчених-урологів демонструє, що чоловіки, які курять марихуану, стикаються з наступними проблемами:

збільшена концентрація сперматозоїдів;

велика ймовірність продукування в організмі деформованих сперматозоїдів.

Зверніть увагу на те, що якості сперми не шкодить виключно куріння марихуани. Проте, семена конопель – це суперфуд, який має безліч позитивних властивостей на організм людини. У складі якого є:

калій;

магній;

речовини які покращують роботу серця;

сполуки, що підвищують захисні функції організму, не дають з’явитись тромбам.

Але цим позитивний вплив не обмежується.

Канабіс та потомство: як куріння впливає на здатність чоловіка зачати дитину

Куріння конопель – гарне заняття, якщо плануєте зачати дитину. Проте, за сексуальну функцію не варто хвилюватися. Більший негативний вплив має алкоголь та звичайні сигарети. Під впливом спиртного якість сексуального акту значно погіршується. Це обумовлено притупленням нервових закінчень.

Вчені виявили деякі властивості куріння марихуани, які здатні вплинути на сексуальне життя:

вживання конопель у великих дозах призводить до того, що людина стає спокійною, тому це потенційно впливає на бажання до сексуального акту;

куріння марихуани підвищує рівень дофаміну в чоловічому організмі (процес збудження відбувається тільки у тій ситуації, якщо досягається певна концентрація цього гормону в організмі) – якщо курити коноплі регулярно, то в майбутньому цілком можливо, що ерекція не буде наступати без марихуани.

Дослідники з Вашингтону виявили, що куріння канабісу здатне вплинути на ерекцію:

Було досліджено 700 анкет чоловіків, які мають проблеми з ерекцією та заплідненням.

В результаті вчені дійшли наступного висновку: близько 55% чоловіків, які брали участь в опитуванні та хоча б одного разу в житті курили канабіс, мають більшу кількість сперматозоїдів.

Більшість вчених наголошує, що від куріння трави варто відмовитися, якщо чоловік у майбутньому планує:

мати здорове потомство;

зачати дитину у нормальні строки.

При цьому неважливо – це постійне вживання, або просто досвід в минулому.

Тому, краще за все просто додати в раціон поштучно семена конопель. Воно цілком безпечно для організму. А також дає йому поживні речовини, зміцнюючи здоров’я.