Чекаю на підтримку і розуміння

Звертаюся з особистим проханням про підтримку. У мене ДЦП, але, на жаль, я вже давно не проходила реабілітацію, котра допомогла б мені підтримувати фізичний стан, рухливість і самостійність. Це важлива частина мого життя, що дає можливість рухатися вперед.

Моя молодша сестра, яка навчається зараз у сьомому класі, також потребує реабілітації, адже будь-яка мама, чи тато школяра погодиться зі мною, що постійне сидіння за партою у школі та малорухливий спосіб життя поруч із гаджетами, погіршує фізичний стан дітей. Тому навіть невеличка реабілітація, це вже профілактика серйозних захворювань.

Зараз виникла потреба зібрати кошти на курс реабілітації у санаторії «Медобори» для нас обох. Пройти курс плануємо у липні-серпні цього року.

Тому я відкриваю збір і буду вдячна за будь-яку підтримку — як фінансову, так і за поширення цього допису. Кожен внесок — це ще один крок до кращого фізичного стану і більш незалежного життя.

Реквізити конверту ПриватБанк: 5168752152716091

На цьому фото наша родина у повному складі, але на жаль, 1 лютого 2026 року, цей світ покинула наша мама та дружина Оксана Петришин, яка довгий час боролася з онкологією.

Дякуємо всім, хто поруч

Євгенія ВАСИЛИШИН