Пересадка серця можлива і в Тернополі

Чоловік чекав на новий орган з липня 2024 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці медзакладу.

Варто нагадати, що першу операцію із трансплантації серця в Тернополі провели в липні 2022 року.

За словами завідувача відділення кардіохірургії та трансплантології обласної клінічної лікарні Володимира Мороза, пацієнт звернувся до лікарні у тяжкому стані. Під час детального дообстеження лікарі встановили, що скоротлива здатність серця пацієнта вже перебуває на критичній межі. У такій ситуації, за словами медика, могла допомогти лише трансплантація.

Упродовж наступних півтора року він перебував під постійним наглядом медиків, які контролювали його стан та підтримували у період очікування донорського органа. Довгоочікуваний дзвінок пролунав 24 лютого 2026 року. Проведення трансплантації стало можливим завдяки вияву найвищої людяності та жертовності родичів донора. Медичний колектив висловлює їм глибоку вдячність і щиру повагу за цей благородний вчинок, який подарував іншій людині шанс на життя.

