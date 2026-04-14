Нідерландці – бережанцям

КНП «Бережанська центральна міська лікарня» посилила свою матеріально-технічну базу завдяки новій партії гуманітарного вантажу з Європи.

13 квітня заклад отримав сучасне медичне устаткування від партнерів з Нідерландів. Про це повідомила адміністрація КНП «Бережанська ЦМЛ».

Отримане обладнання спрямоване на підвищення якості реанімаційної допомоги та покращення мобільності пацієнтів із обмеженими можливостями. До складу вантажу увійшло високотехнологічне обладнання: апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) Philips Respironics Trilogy 100, що є критично важливим для надання інтенсивної терапії. Спеціалізовані меблі: функціональні медичні кушетки та електричні крісла. Засоби для догляду та гігієни: підйомники для пацієнтів, душові візки та спеціальні крісла для проведення гігієнічних процедур. Засоби реабілітації: ходунки (ролатори) та допоміжні пристрої для безпечного транспортування хворих.

За словами представників лікарні, нове обладнання дозволить не лише підвищити рівень комфорту та безпеки пацієнтів, а й суттєво полегшить щоденну роботу медичного персоналу, який займається важкохворими.

У закладі висловили щиру вдячність друзям із Нідерландів за системну підтримку української медицини в умовах воєнного стану. Така допомога є свідченням міцного міжнародного партнерства та небайдужості до потреб жителів Бережанщини.