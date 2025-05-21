Воїн із Залозецької громади нагороджений почесною відзнакою “Золотий Хрест”

Солдат Володимир Гороховський, житель села Загірʼя Залозецької громади, удостоєний почесної відзнаки Головнокомандувача Збройних сил України — “Золотий Хрест”.

Ця нагорода вручається військовослужбовцям рядового і сержантського складу, які виявили мужність та успішно виконали бойові завдання під час захисту України. Її присуджує особисто Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Володимир Гороховський — приклад вірності і незламності, вірний син України, який гідно несе службу заради спокою і майбутнього всієї держави.

Сердечно дякуємо Захисникові за відвагу, силу духу та самопожертву. Слава Україні!