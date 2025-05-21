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Воїн із Залозецької громади нагороджений почесною відзнакою “Золотий Хрест”

21.05.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми

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Солдат Володимир Гороховський, житель села Загірʼя Залозецької громади, удостоєний почесної відзнаки Головнокомандувача Збройних сил України — “Золотий Хрест”.

Ця нагорода вручається військовослужбовцям рядового і сержантського складу, які виявили мужність та успішно виконали бойові завдання під час захисту України. Її присуджує особисто Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Володимир Гороховський — приклад вірності і незламності, вірний син України, який гідно несе службу заради спокою і майбутнього всієї держави.

Сердечно дякуємо Захисникові за відвагу, силу духу та самопожертву. Слава Україні!

Теги: нагорода, “Золотий хрест”

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