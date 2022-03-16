Волонтерський центр на вулиці Білецькій, у Тернополі, яким опікується Благодійний фонд Ігоря Гуди «Твори «Добро» від початку війни в Україні допомагає людям, які залишились без даху над головою житлом, харчуванням та необхідними у побуті речами.

Центр розрахований для проживання 28-ми осіб, а це сім’ї з дітьми, люди похилого віку, ті, які зараз найбільше потребують допомоги, підтримки та спокою.