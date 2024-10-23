Володимир Болєщук видав розпорядження про забезпечення виконання загальнонаціональної хвилини мовчання у комунальних закладах області

На Тернопільщині запроваджено додаткові заходи для забезпечення виконання Указу Президента щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок російської агресії. Відповідне розпорядження підписав перший заступник голови обласної ради Володимир Болєщук за підсумками засідання Ради ветеранів Тернопільщини.

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Цим документом Володимир Болєщук зобов’язав керівників комунальних підприємств, установ, організацій забезпечити проведення щоденно о 9:00 загальнонаціональної хвилини мовчання за Героями та мирними українцями, загиблими під час російсько-української війни.

З метою громадського контролю за виконанням розпорядження очільник Тернопільської обласної ради звернувся до ветеранів інформувати про випадки невиконання загальнонаціональної хвилини мовчання.