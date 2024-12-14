Відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради ще 17 уродженцям Тернопільщини – Героям присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно. У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук вручив посмертні відзнаки рідним полеглих воїнів.
«Завдяки щоденним подвигам наших Героїв Україна вже понад 10 років бореться з московським агресором. Наш обовʼязок – берегти памʼять про кожного Захисника і кожну Захисницю, які ціною власного життя захистили державу. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану вірним синам Тернопільщини – Героям, які ціною свого життя боронили наше майбутнє, нашу свободу та нашу державу від московського окупанта. Їхня відвага, стійкість та самопожертва – приклад для наступних поколінь українців, а їхні імена назавжди вписані в історію боротьби за незалежність України. Мені за честь вручити вам відзнаки, які є виявом поваги, вдячності та великої шани подвигу Героїв. Пам’ятаємо наших Героїв. Ще раз прийміть щирі співчуття», – сказав Володимир Болєщук.
Нагадаємо, що вручення почесних відзнак супроводжується виплатою грошової допомоги рідним полеглих воїнів у розмірі 10 мінімальних заробітних плат.
Звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно присвоєно:
ГОНДЗУ Тарасу Андрійовичу
ДАНИЛЮКУ Валерію Васильовичу
ЗДЕБУ Василю Вікторовичу
КУЗІВУ Максиму Петровичу
КУРАШУ Івану Івановичу
ЛАНГУ Олександру Сергійовичу
ЛЕСЬКІВУ Роману Олексійовичу
МАЗНИКУ Ярославу Євгеновичу
МАТРЕНЧУКУ Олександру Васильовичу
ПРОКОФ’ЄВУ Роману Валерійовичу
РОМАНИШИНУ Володимиру Васильовичу
СИДОРУКУ Віталію Юрійовичу
СТЕПАНЦЮ Андрію Сергійовичу
СТЕФАНИШИНУ Юрію Юрійовичу
СТУСЯКУ Роману Олександровичу
ТРИШКАЛЮКУ Сергію Ростиславовичу
ЯКИМИШИНУ Володимиру Володимировичу.
Вічна пам’ять та вічна шана Героям, які віддали життя в боротьбі за незалежність України!