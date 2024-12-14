Відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради ще 17 уродженцям Тернопільщини – Героям присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно. У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук вручив посмертні відзнаки рідним полеглих воїнів.

«Завдяки щоденним подвигам наших Героїв Україна вже понад 10 років бореться з московським агресором. Наш обовʼязок – берегти памʼять про кожного Захисника і кожну Захисницю, які ціною власного життя захистили державу. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану вірним синам Тернопільщини – Героям, які ціною свого життя боронили наше майбутнє, нашу свободу та нашу державу від московського окупанта. Їхня відвага, стійкість та самопожертва – приклад для наступних поколінь українців, а їхні імена назавжди вписані в історію боротьби за незалежність України. Мені за честь вручити вам відзнаки, які є виявом поваги, вдячності та великої шани подвигу Героїв. Пам’ятаємо наших Героїв. Ще раз прийміть щирі співчуття», – сказав Володимир Болєщук.