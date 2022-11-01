У суботу, 22 жовтня 2022 року, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Шумське благочиння. На запрошення протоієрея Михайла Шевчука Високопреосвященнійший владика звершив Божественну літургію у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Матвіївці.

Архієрей звершив освячення престолу та чин оновлення храму, а опісля – Божественну літургію.

Його Високопреосвященству співслужили Шумський благочинний протоієрей Миколай Бабій, духовество Шумського та Лановецького благочинь.

На запричасному проповідував протоієрей Сергій Сіверський.

Після богослужіння відбувся обхід навколо храму з окропленням людей святою водою.

Також архієпископ Нестор вручив церковні нагороди. З благословення митрополита Київського і всієї України Епіфанія за заслуги перед Помісною Українською Православною Церковю та побожним народом владика нагородив орденом святого Архістратига Михаїла II ступеня Василя Кириловича Ткачука. Архієрейськими благословенними грамотами відзначено Анатолія Арсеновича Савчука і громада храму.