VIP-подарунки для незабутніх подій

VIP-подарунки — це ексклюзивні та ретельно відібрані дорогі презенти, які стають символом поваги, визнання та високого статусу. Вони не просто демонструють увагу, а підкреслюють витончений смак, індивідуальність та імідж керівників, високопосадовців, політиків, успішних бізнес-партнерів чи відомих особистостей.

Fama — це магазин подарунків, де кожна річ створена для захоплення та здивування. З-понад 10 тисяч товарів тут знайдуться елітні подарунки для чоловіків і жінок з будь-якої нагоди, навіть для тих, у кого все є.

Унікальний асортимент презентів у «Фама»

Подарунки Фама створені провідними світовими брендами, митцями та майстрами хенд-мейду. Тут можна знайти ексклюзивні подарунки на день народження: нарди від грецького виробника Manopoulos; набори для мінігольфу; шкіряний блокнот ручної роботи Deal; оригінальний вічний олівець з алюмінію від бренду Pininfarina, рідкісні ікони XIX століття, ексклюзивні сертифіковані автографи знаменитостей. А для керівників чудовим подарунком стане гетьманська булава з обсидіану, оздоблена кварцовими вставками та витонченими бронзово-латунними візерунками.

Окрім вже згаданих презентів, FAMA пропонує такі ексклюзивні подарунки для чоловіків:

книги в шкіряній палітурці: як-от, «48 законів влади» — ідеальний подарунок для керівника;

сейфи для годинників: наприклад, Elegant box із дерева, неіржавної сталі та позолоченої латуні з лакованим покриттям;

гобелени від Flanders Tapestries: наприклад, Monet’s Garden — витончений акцент для офісу або кабінету;

лампи з вітражем: як-от, «Львівська вілла» від «Студії ламп архітектора Павловського» — унікальний елемент декору;

механічні моделі з двигуном Стірлінга: наприклад, машинка Sportcar від Böhm — захопливий подарунок для технічних ентузіастів;

ексклюзивні ювелірні вироби від преміального італійського бренду Baraka: чоловічі браслети з діамантами, підвіски та запонки Torro з білого та рожевого золота;

преміальні автоаксесуари: стильні доповнення для автомобіля, які підкреслять індивідуальність власника.

Не забувайте, вибираючи дорогі подарунки на будь-яке свято, враховувати смаки, спосіб життя, статус і вподобання адресата, щоб щиро його потішити й залишити приємний спогад про цю подію.

За VIP-подарунками — у «Фама»!

Бажаєте купити стильні та оригінальні подарунки на день народження, весілля, хрестини, Новий рік чи будь-яке інше державне або релігійне свято, завітайте на сайт https://fama.ua/ або до шоуруму Fama в м. Київ. Тут ви зможете не лише оцінити елітні вироби особисто, а й отримати професійну консультацію від менеджерів.

Інтернет-магазин «Фама» гарантує швидку та безпечну доставку цінних подарунків по всій Україні. Постійні клієнти можуть розраховувати на ексклюзивні пропозиції. Шукаєте щось особливе на подарунок в Україні? Вибирайте Fama!