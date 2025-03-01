Військового з Тернопільщини нагородили відзнакою “Срібний хрест”

Військовослужбовець із села Біла Тернопільського району Захар Блош отримав почесну відзнаку “Срібний хрест” від командувача військ ОК “Захід” Володимира Шведюка.

Про це написали на сторінці Білецької територіальної громади.

Як розповіла Суспільному дружина військового Тетяна Блош, Захар Блош служить в 109 окремому гірсько-штурмовому батальйоні та має звання молодшого сержанта. Родом він із села Острів Тернопільського району. Захищає Україну з березня 2023 року. Виконує бойові завдання на Сіверському напрямку.

“Отримати нагороду такого рівня мені, звісно, приємно. Але свій вибір — боронити нашу державу, я зробив не заради нагород, а щоб захистити свою сім’ю та Україну”, — зазначив Захар Блош.

Джерело: Суспільне