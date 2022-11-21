Відомий графік погодинного вимкнення електропостачання у Тернопільській області (графік)

У Тернопільській області з 22 листопада цілодобово діятиме графік погодинних вимкнень споживачів, у зв’язку з критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ракетних обстрілів.

ВАТ «Тернопільобленерго» опублікувало оновлений перелік трьох груп відключення електроенергії, доповнивши та зробивши його цілодобовим.

Переглянути уточнені черги можна на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго». Час відсутності електроенергії складатиме по 4 години, однак відключення відбуватимуться двічі на добу для кожної групи. Даний графік діятиме за умов, якщо від диспетчера вищого рівня НЕК «Укренерго» не надходитиме вказівок на додаткові обмеження електропостачання.

Додатково інформацію про причини вимкнення можна переглянути на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі «Аварійні відключення».

«Графік погодинних вимкнень споживачів розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовуватиметься виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго” (вищого оперативного рівня) у разі виникнення необхідності збалансування енергосистеми України», – пояснили у ВАТ «Тернопільобленерго».

У випадку гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

Примітка:

Даний графік розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовуватиметься виключно за вказівкою дисетчера НЕК “Укренерго” (вищого оперативного рівня) у разі виникнення необхідності збалансування енергосистеми України.

У разі гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

Під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Даний графік, зважаючи на технологію процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів.

Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

Вимкнення, згідно даного графіку не застосовуватиметься до об’єктів критичної інфраструктури.