Відбувся третій тур Тернопільської футзальної ліги

30 листопада та 1 грудня відбувся третій тур Тернопільської футзальної ліги сезону 2024/25. Пропонуємо вашій увазі результати матчів у вищій лізі.

Вища ліга.

МФК «Тернопіль» – «Вікторія» (Вел. Бірки) – 3:3 (1:1). Голи: Валентин Білик (7), Владислав Левчук (35), Арсен Музика (43). – Андрій Капелян (4, 33), Станіслав Павлович (31).

«Гермес-7» (Тернопіль) – «Поділля-КІТ-Шаверма» (Вел. Березовиця) – 3:3 (1:2). Голи: Олександр Божко (23), Назар Локоть (43), Ростислав Ціх (46). – Андрій Дричик (19), Євген Гурні (21), Олександр Божко (31, а/г).

«Сокіл» (Вел. Березовиця) – ФК «Смиківці-Furni» – 2:3 (1:1). Голи: Микола Гнатишин (10), Олег Король (46, а/г) – Валентин Пасічник (3), Юрій Захарків (34), Дмитро Шведецький (44, а/г).

ФК «СМ-Транс» (Тернопіль) – ФК «Івачів» – 4:5 (2:2). Голи: Андрій Скакун (3, 37), Ігор Бадло (12), Сергій Богородіченко (40). – Роман Наконечний (5, 31, 39), Арсен Сташків (20), Михайло Дичко (27).