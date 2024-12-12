7–8 грудня відбувся четвертий тур Тернопільської футзальної ліги сезону 2024/25. Пропонуємо вашій увазі результати матчів у вищій лізі.
Вища ліга.
«Поділля» (Васильківці) – МФК «Тернопіль» – 0:5 (0:1). Голи: В. Левчук (12), С. Симчук (29), П. Скобляк (32), В. Білик (35, 38).
«Вікторія» (Великі Бірки) – «Гермес-7» (Тернопіль) – 2:4 (0:2). Голи: А. Капелян (32), М. Крамарчук (37) – О. Божко (12, 34, 35), А. Царюк (18).
«Поділля-КІТ-Шаверма» (Велика Березовиця) – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 4:6 (2:3). Голи: А. Ваврик (1, а/г), М. Коломієць (5), Є. Гурін (41, 46) – М. Гнатишин (1), Ю. Клочак (3), Є. Щербатюк (18, 34), Д. Шведецький (38), А. Ваврик (43).
ФК «Смиківці-Furni» – «СМ-Транс» (Тернопіль) – 2:6 (1:2). Голи: Д. Бобик (22), М. Ландяк (38) – М. Войцещук (2, 28), Н. Процик (19, 40), Т. Червонецький (30), А. Скакун (39).