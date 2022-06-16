Тернопільський обласний краєзнавчий музей сьогодні приймав гостей на відкритті обласної мистецької виставки майстрів народних художніх промислів – Юлії Сватко (художній розпис скла) та Петра Левицького (художнє рослинноплетіння). Святковість відчувалася на урочистостях, адже це перша персональна виставка для обох авторів.

До вітального слова запрошувались:

Собкович Наталія, головний спеціаліст відділу культури, охорони культурної спадщини Департаменту культури і туризму ТОДА;

Галайко Андрій, голова Великоберезовицької громади;

Саржевська Неля, помічник голови правління Тернопільгаз;

Мальована Тетяна, медичний директор Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру;

Удін Євген, Заслужений художник України;

Вермінський Володимир, директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості.

Зачаровували присутніх музичні композиції від народного аматорського ансамблю народної музики «Оберіг», керівник – Лещишин Олексій.

Після музичного вкраплення слово мали автори – Юлія Сватко й Петро Левицький, котрі зізнались, що спершу потрібно було стати медиком аби зрозуміти, що у них живе митець.

п.Юлія розписує скло вітражними фарбами, займається декоруванням пляшок полімерною глиною, створює барельєфні картини, робить розпис по тканині текстильними фарбами у техніці «холодний бітік».

п.Петро – майстер солом’яних витворів мистецтва, вперше на території Тернопільщини запровадив методику виконання об’ємних зображень (3D візуалізація) картин із соломи злакових культур, досвід роботи – 28 років.

Ведучою святкової програми була Лисак Ірина, старша наукова співробітниця ТОКМ.

Шанувальники народної творчості впродовж наступних трьох тижнів (до 6 липня 2022 року) можуть оглядати твори, що представлені на виставці.

Запрошуємо!

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