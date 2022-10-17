З метою ліквідації підтоплень на ділянці вул. Соломії Крушельницької – парк Тараса Шевченка, з 18 жовтня по 18 листопада буде частково перекрито дорогу на вул. Соломії Крушельницької.

Зокрема:

Рух автотранспорту на ділянці вул. Соломії Крушельницької (від вул. Юліана Опільського до перехрестя вул. Соломії Крушельницької – вул. Білецька) обмежать частково. Зокрема, одна смуга буде перекрита для проїзду повністю, а на іншій паралельній смузі (зі сторони Опільського) буде тимчасово двосторонній напрям руху.

Вул. Білецька (в районі перехрестя вул. Соломії Крушельницької- вул. Білецька) буде перекрита для проїзду транспорту повністю.

На час проведення робіт будуть внесені зміни у рух громадського транспорту. Зокрема, тролейбуси курсуватимуть через вул. Богдана Хмельницького, а маршрутки – так, як і інший автотранспорт по вул. Соломії Крушельцької. Посадка-висадка пасажирів з/від зупинки «вул. Соломії Крушельницької (до центру)» буде здійснюватися в районі «Укрсиббанку».

На ділянці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.