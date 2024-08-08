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Від початку року на Тернопільщині в ДТП загинули 36 людей, ще 382 травмовані

Від початку січня до 31 липня на дорогах Тернопільської області сталося 282 ДТП з постраждалими. та загиблими.

08.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Офіційно, Цікаво, Тернопільщина, Кримінал, Новини, Суспільство

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У період з 1 січня — 31 липня 2024 року в Тернопільській області сталося 282 ДТП з постраждалими. У ДТП 36 людей загинуло та ще 382 — отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляють в патрульній поліції Тернопільської області.

У поліції зазначають, що найчастіше ДТП з постраждалими сталися у середу, п’ятницю та неділю (47 % від усіх ДТП з постраждалими).

Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими припадає на 18-ту та 19-ту годину (в цей час сталося 20 % від усіх ДТП з постраждалими).

Основними причинами автопригод з постраждалими є:

  • перевищення безпечної швидкості — 83 ДТП;
  • порушення правил маневрування — 64 ДТП;
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів — 29 ДТП;
  • порушення правил проїзду перехресть — 22 ДТП;
  • недотримання дистанції — 22 ДТП.

Теги: патрульна поліція, загиблі, аварії, ДТП

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