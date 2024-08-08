Від початку року на Тернопільщині в ДТП загинули 36 людей, ще 382 травмовані

У період з 1 січня — 31 липня 2024 року в Тернопільській області сталося 282 ДТП з постраждалими. У ДТП 36 людей загинуло та ще 382 — отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляють в патрульній поліції Тернопільської області.

У поліції зазначають, що найчастіше ДТП з постраждалими сталися у середу, п’ятницю та неділю (47 % від усіх ДТП з постраждалими).

Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими припадає на 18-ту та 19-ту годину (в цей час сталося 20 % від усіх ДТП з постраждалими).

Основними причинами автопригод з постраждалими є: