Великі Бірки – найкраще спортивне село Тернопільського району

21 травня у смт Микулинці Тернопільського району за сприяння ФСТ «Колос» відбулися змагання «Найкраще спортивне село Тернопільського району».

Учасники – близько 100 спортсменів з Великих Бірок, Великих Гаїв, Колодіївки, Микулинець, Мишкович та Сільця змагалися у шести видах спорту: міні-футболі, перетягування каната, гирьовому спорті, армспорті, дартсу та легкій атлетиці.

Перше загальнокомандне місце посіла збірна смт Великі Бірки, друге та третє – з смт Микулинці та с. Великі Гаї.

У міні-футболі команда «Вікторія» з Великих Бірок перемогла команду с. Колодіївка Скалатської громади з рахунком 3:0, смт Микулинці 2:0, а у фіналі команду з Великих Гаїв – 6:0.

У перетягуванні канату команду великобірківчан очолив селищний голова Любомир Ковч і разом із Степулою Романом, Гарматієм Олегом, Дулібаном Сергієм та Копачівським Михайлом перемогли своїх суперників, поступившись у фіналі команді з Великих Гаїв.

В гирьовому спорті та армспорті перемогу здобули відповідно Сергій Дулібан і Роман Степула.

У змаганнях з легкої атлетики (біг 60 м для тих, кому більше 40 років) першість здобув Олександр Шум.