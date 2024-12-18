В ЗУНУ відбулася робоча зустріч з делегацією Національної поліції України

У класичному університеті Тернополя відбулася робоча зустріч з делегацією Національної поліції України для обговорення робочих питань співпраці.

Основна мета – обговорення майбутньої співпраці в академічній, науково-дослідницькій та практико-орієнтованій діяльності; консолідація зусиль, спрямованих на вдосконалення механізмів захисту інтересів особи, суспільства і держави, запобігання порушенням прав людини, формування високого рівня комунікативної культури у суспільстві.

Ректор Оксана Десятнюк, вітаючи присутніх, зазначила: «Сьогодні ми обʼєднані у спільному прагненні забезпечити надійну підтримку країни зсередини у час, коли українські захисники борються із ворогом на лінії фронту. Наукова спільнота класичного університету Тернополя готова взяти на себе зобов’язання організувати тренінги для працівників Національної поліції України щодо вивчення основ кризової комунікації та кризових переговорів».

«Раді, що маємо можливість співпрацювати та переймати досвід у кращих українських та іноземних практиків, опановувати навички кризової комунікації та переговорів на базі Західноукраїнського національного університету – провідного закладу вищої освіти з великими можливостями міжнародної співпраці. Вірю, що партнерство буде результативним», – сказала помічник Голови Національної поліції України, полковник поліції Олена Свистунова.

Координувати співпрацю буде навчально-науковий центр комунікацій ЗУНУ.

До заходу долучилися проректор з навчально-наукової роботи Західноукраїнського національного університету Віктор Островерхов, перший заступник начальника Академії патрульної поліції Національної поліції України Павло Кулішенко, директор навчально-наукового центру комунікацій ЗУНУ Оксана Коваль та її заступник Анастасія Мартиневич, викладач циклу загально-професійної підготовки Академії патрульної поліції, капітан поліції Андрій Мартиненко.

Сторони домовилися про співпрацю щодо запровадження міжнародного досвіду з кризових комунікацій в систему роботи Національної поліції України. Тож, уже з січня 2025 року стартує новий міжнародний проєкт «Кризові комунікації в Національній поліції України».

Віримо, що наше партнерство – це кооперація у боротьбі з російським агресором.

Джерело: пресслужба ЗУНУ