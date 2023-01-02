02.01.2023 22:33

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

В Україну йде різке похолодання з сильними морозами та снігопадами

02.01.2023

Ірина Нова

1 603

Тернопільщина, Новини, Україна, Цікаво, Погода

Поширити:

Про погіршення погодних умов попереджають в Укргідрометцентрі та деякі синоптики.

Коли очікувати зниження температур та початку опадів:
■ з 4 січня по всій країні очікується різке похолодання до +1+5 градусів та дощі, місцями з мокрим снігом;
️️■ з 6 січня температура повітря дуже суттєво впаде в північно-східних областях – вночі до мінус 17-20 градусів;
з 6 по 11 січня по всій країні очікуються сильні снігопади та хуртовини.

Жителів Тернопільщини втішить тільки те, що найтеплішою погода буде буде на заході країни.

Автор: Ірина Нова

Мітки: погода, суспільство, цікаво Тернопільщина, Укргідромецентр

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах