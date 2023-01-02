В Україну йде різке похолодання з сильними морозами та снігопадами

Про погіршення погодних умов попереджають в Укргідрометцентрі та деякі синоптики.

Коли очікувати зниження температур та початку опадів:

■ з 4 січня по всій країні очікується різке похолодання до +1+5 градусів та дощі, місцями з мокрим снігом;

️️■ з 6 січня температура повітря дуже суттєво впаде в північно-східних областях – вночі до мінус 17-20 градусів;

■ з 6 по 11 січня по всій країні очікуються сильні снігопади та хуртовини.