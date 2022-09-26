В Архикатедральму соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ в Тернополі встановлюють відреставровані двері. Про це Суспільному повідомив адміністратор Архикатедрального храму отець Орест Павліський.

За його словами, двері реставрували впродовж трьох місяців в Івано-Франківську.

За словами керівника реставраційних робіт Сергія Полуботька, процес був тривалим та трудомістким.

“Рама була повністю пошкоджена, ми змушені були всі завіси висверлювати і знімати, домкратом, спеціальною приспособою вирівнювати рами. Рами складні, вони зроблені з двох кутників, які кріпляться між собою. Ми знайшли дані, що ці двері на початку ХХ століття, в 1908 році, зробив тернопільський майстер Станіслав Асенко. На дверях встановлять табличку з авторством та роком виготовлення дверей. Із власної ініціативи майстри відновили нові замки та зробили нові ключі, які майстри подарують храму”.

Сергій Полуботько каже, двері виготовлені зі сталі.

“Намагалися зберегти автентику старих дверей. Адже двері були пошкоджені й після Другої світової війни. Можливо, після двох воєн. Ми намагалися залишити ці дрібні удари, сліди від куль. Коли ми розчищали двері, то побачили, що спочатку була спочатку яскраво оранжева ґрунтовка, потім був чорний колір, потім – зелений”.

За словами Ореста Павліського, профінансувала відновлення пошкоджених дверей родина жінки, яка напередодні Великодня заїхала на автомобілі в храм.

Священник каже, що колір дверей ще не остаточний:

“Зараз ви бачите двері чорного кольору. Це не є колір, в якому вони залишаться. Він, напевно, буде іншим. Після того, як ми проведемо наради зі всіма науковцями та реставраторами, будемо тоді говорити про колір. Те, що вдалося – це колосальна робота. Надзвичайно вдячний всім, хто до цього приклав свої зусилля і знання”.

Вартість робіт ще не озвучують, бо триває рестраврація.

“Кошти були повернуті тими, хто, на жаль, спричинився до того, що їх треба було ремонтувати. Тобто всі кошти були повернуті, дякувати Богу”, – каже Орест Павліський.

Фото: Марія Козакевич