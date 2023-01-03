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Увечері на Тернопільщині знов можуть вимикати електропостачання

03.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Цікаво

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Сьогодні до обіду на Тернопільщині не вимикали електропостачання, проте увечері, ймовірно, мешканцям краю знову доведеться сидіти без світла.

Про це попередили в Тернопільській ОДА.

За інформацією Укренерго, станом на 11:00 3 січня, завдяки теплій погоді, споживання в Україні знижене. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями. Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються. Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі, повідомляють в обласній адміністрації.

“Ворог знову завдав ударів по енергооб’єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових”, – наголошують в ОДА.

Автор: Ірина Нова

Мітки: Тернопільська облдержадміністрація, новини Тернопільщини, суспільство, цікаво, вимкнення електроенергії

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