Увечері на Тернопільщині знов можуть вимикати електропостачання

Сьогодні до обіду на Тернопільщині не вимикали електропостачання, проте увечері, ймовірно, мешканцям краю знову доведеться сидіти без світла.

Про це попередили в Тернопільській ОДА.

За інформацією Укренерго, станом на 11:00 3 січня, завдяки теплій погоді, споживання в Україні знижене. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями. Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються. Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі, повідомляють в обласній адміністрації.